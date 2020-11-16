عبدالله بن زايد يستقبل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

وكالات

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وإحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات ترحيب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة نيكولاي ملادينوف، مؤكداً أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط يقود المنطقة إلى التنمية والازدهار ويسهم في تحقيق الرخاء لشعوبها والأجيال القادمة.





كما أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم برامجها كافة، وكذلك دعم جهود المجتمع الدولي من أجل إحلال الاستقرار والسلام في العالم أجمع.