اليوم السابع
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خالد صلاح
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ضبط 54 قضية تموينية بينها بيع سجائر بأزيد من التسعيرة فى سوهاج

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:38 ص
ضبط 54 قضية تموينية بينها بيع سجائر بأزيد من التسعيرة فى سوهاج اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة على الأسواق لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت عن ضبط 54 قضية تموينية من بينها ضبط سراج ع ز ع 32 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز طهطا لبيعه سجائر بأزيد من السعر وتم ضبط "140" علبة سجائر.

كما تم ضبط " 7" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 3 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"4" قضايا عدم تقديم الاخطار الشهري عن حصة البوتاجاز وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وقضيتى غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل و" 5" قضايا عدم نظافه اواني العجين بالمخبز و" 5 " قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 3 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.  

 


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