اليوم السابع
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ضبط 23 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات بمركز ديرمواس بالمنيا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:54 ص
ضبط 23 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات بمركز ديرمواس بالمنيا حمله تموينيه - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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حرت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 23 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وادارة التموين و مباحث التموين والصحة والامن الصناعي والبيئة و الطب البيطري، وذلك بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، للتأكد من جودتها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المرور على المخابز البلدية والاسواق، والعمل على تحقيق عملية الانضباط ورصد المخالفات، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

من جانبها أوضحت المهندسة نبيلة على رئيس المركز، ان الحملة اسفرت عن ضبط 23 مخالفة تموينية بالمرور على الاسواق ، تنوعت المخالفات بين عدم الاعلان عن اسعار المنتجات، عدم وجود شهادات صحيه، عدم الالتزام بالاشتراطات البيئة والصحية، مشيرة الي استمرار تنظيم الحملات لضبط الاسواق وتحقيق كافة سبل الارضاء للمواطنين.

 

 

 


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