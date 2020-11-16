"صحة المنيا" تستعد لتنفيذ المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

المنيا – حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، استعداداتها لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للاهتمام بصحة الأم والجنين، حيث تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لفرق التمريض على أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم الخدمات الصحية ضمن البروتوكول الطبي للمبادرة، والتي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تهدف إلي فحص السيدات الحوامل من عدد من الأمراض، وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير ادرة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن مديرية الصحة جهزت 260 وحدة صحية و مركز طبى ومكتب صحة، وذلك بجميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة، بهدف تنفيذ أعمال المبادرة.