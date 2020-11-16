شكوى من طفح الصرف الصحى فى قرية صفط ابو جرج المنيا.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى - المنيا حسن عبد الغفار

أرسل القارئ عبدالله محمد عبد الغنى من قرية صفط أبو جرج مركز بنى مزار المنيا، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب غرق الشوارع الصرف بالصرف الصحى، مما أدى إلى انتشار الرائحة الكريهة والناموس وعدم قدرة الأهالى على التنقل والسير.

ومن جانبه قال المهندس إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية تعمل ليل نهار على إزالة شكاوى المواطنين وإيجاد حلول فورية لها سواء من خلال الوحدات الفنية بالوحدة المحلية، أو بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى الشكاوى المتعلقة بأعمال الصرف الصحى.

وأكد الفحام قائلا: "مكتبى مفتوح المواطنين وهناك توجيهات لرؤساء الوحدات القروية بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لها".

التواصل مع القارئ 01126060940

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".