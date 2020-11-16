شركة فرنسية تعلن إمكانية حفظ لقاحها المحتمل لكورونا بالثلاجة العادية

كتبت هند عادل

أكد أوليفييه بوجيلو ، رئيس شركة سانوفي الفنرسية إن لقاح فيروس كورونا المحتمل الذي طورته الشركة لن يحتاج إلى تبريد فائق ، وستكون الثلاجة العادية كافية ، حسبما ذكرت صحيفة TIME NOW NEWS ، يأتي ذلك في ظل مخاوف خبراء الصحة بشأن ضعف البنية التحتية اللوجستية لسلسلة التبريد في معظم البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض والمناطق الريفية.

على سبيل المثال ، يجب تخزين لقاح فيروس كورونا من شركة Pfizer-BioNTech والذي أظهر فعالية بنسبة 90٪ عند درجة حرارة -70 درجة مئوية (-94 درجة فهرنهايت) ، وإلا ستفسد الجرعة في غضون خمسة أيام تقريبًا.

كما أن اللقاح الذي تطوره شركة موديرنا يحتاج أيضًا إلى تخزينه في درجة حرارة -20 درجة مئوية. حذر خبراء الصحة مثل هذا اللقاح لن يكون متاحا لبعض الدول ذات الدخل المنخفض والبسيط لعدم قدرتها لتوفير هذه الإمكانيات.

ستقدم شركتا سانوفي الفرنسية وجلاكسو سميثكلاين البريطانية للأدوية 200 مليون جرعة من لقاحهما المرشح للوقاية من مرض كوفيد-19 لخطة توزيع اللقاحات عالميا التي تدعمها منظمة الصحة العالمية.

ولا يوجد حاليا علاج يحظى بموافقة دولية لمرض كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 1.16 مليون شخص، ولا تزال الشركتان تجريان المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، التي يُتوقع أن تصدر أولى نتائجها في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.

وقالت الشركتان إنهما وقعتا على إعلان نوايا مع تحالف جافي للقاحات الذي يدير الخطة العالمية المعروفة باسم كوفاكس، التى تهدف إلى توصيل ملياري جرعة لقاح إلى مختلف أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021، وأبرمت بالفعل اتفاقات هذا العام مع أسترا زينيكا ونوفافاكس.