سقوط شركة تمنح الأهالي استصلاح أراضي وهمية مقابل الأموال

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحيتال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية) بتعرضه لواقعة إحيتال والإستيلاء على أمواله من قبل أحد الأشخاص بزعم تنازله له عن ملكيه قطعة أرض (وضع يد) يبلغ مساحتها 100 فدان ، وتبين أن الأرض غير مملوكة له.

بإجراء التحريات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير التى أسفرت عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة) إذ قام المذكور بإنشاء شركة وهمية للتنمية الزراعية وإستصلاح الأراضى مقرها بدائرة القسم ، وإتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم أراضى إستصلاح زراعى ( وضع يد) ، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عن إمكانية حجز قطع أراضى بمقدمات بسيطة وإمكانية تقنين إجراءتها بسهولة خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال أسلوبه الإجرامى من إستقطاب المجنى عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.