رئيس مدينة ملوى بالمنيا: محطة رفع مياه الرى بقصر هور تعمل بكامل قوتها

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بمحافظة المنيا، إنه تم فحص الشكوى المقدمة من أهالى قصر هور والتى يتضررون فيها من نقص مياه الرى، بسبب تعطل محطة الرفع بقصر هور حيث أن هذه المحطة تخدم أراضى قرى قصر هور، وعرب قصر هور، والشيخ أبو على، وبنى خالد بمجلس قروى إبشادات.

وأضاف رئيس مدينة ملوى، أنه تم التواصل مع الوحدة المحلية بإبشادات برئاسة سند مختار رئيس القرية ومدير هندسة كهرباء مركز ملوى وهندسة كهرباء ديرمواس، وتم إصلاح الخطوط وتوصيل التيار الكهربائى اللازم لتشغيل المحطة وتم تشغيل المحطة بكامل قوتها.

وأوضح رئيس مدينة ملوى، أنه فى إطار المتابعة المستمرة وقياس مدى رضاء المواطنين على الخدمة الصحية المقدمة وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على قطاع الصحة بدائرة الوحدات المحلية التسع وكافة المصالح الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تكليف رؤساء القرى التسع بالمرور المفاجئ والمستمر على الوحدات الصحية بالقرى وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفريق المساعد.

ولفت إلى أن المرور أسفر عن رصد العديد من المخالفات بالوحدات الصحية بنطاق الوحدات وتم إعداد مذكرة للعرض على الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا للتحقيق مع المخالفين وتاركى العمل .

وأكد رئيس مدينة ملوى، استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، مؤكدا أنه لا مكان للأيدى المرتعشة ولكل من تسول له نفسه بإهمال أو إهدار حق من حقوق المرضى والمواطنين.