رئيس مدينة الطود يتابع الأعمال الإنشائية لمبنى المعهد الإعدادى الأزهرى

الأقصر - أحمد مرعى

أجرى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال التى تجرى بمعهد الشيخ أبو الحمد الابتدائى الأزهرى لعمل سور للمعهد، والأعمال الإنشائية البنائية لمعهد بنين الطود الإعدادى الثانوى الأزهرى الجديد بمدينة الطود، والذى يشمل مبنى إدارى مستقل به المكاتب الإدارية والمخازن، ومبنى للدراسة مكون من 5 طوابق بسعة كل طابق 7 فصول ومعامل وغرفة للكمبيوتر، وغرفة للتغذية الطلابية، وحمامات للطلبة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، خلال الجولة، أن الأعمال الجارية لإنشاء مبنى معهد بنين إعدادى ثانوى أزهرى وسور لمعهد الشيخ أبو الحمد الابتدائى الأزهرى تجرى الأعمال على قدم وساق للانتهاء من العمليات الإنشائية والتشطيبات النهائية للمبنى الإدارى والسور، لافتَا إلى إضافة صرح عظيم للمعاهد الأزهرية يخدم الطلاب الأزهرية بمركز ومدينة الطود.



الأعمال الإنشائية لمبنى المعهد الإعدادى الأزهرى



الأعمال الإنشائية لمبنى المعهد الإعدادى الأزهرى