رئيس جراحة تجميل طب بنى سويف عن وفاة الطبيب أشرف عمارة: ساعد الأفارقة فى 7 دول

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور وائل صقر، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة بني سويف، إن الدكتور أشرف عمارة، أحد أشهر جراحي مصر في أفريقيا قد توفى متأثرًا بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تخرج في كلية طب القصر العينى.

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذي تقدمه الاعلامية إيمان الحصرى، أنه بعد حصول الدكتور أشرف عمارة على شهادة الدكتوراه قرر العمل ضمن فريق مع صندوق التعاون الأفريقي، ثم توجه إلى دولة كينيا، وكان يسافر إلى أوروبا لزيادة خبراته.

وواصل صقر قائلا، إن الطبيب الراحل سافر إلى أكثر من سبع او ثمانى دول أفريقية؛ لمساعدة الأفارقة عبر إجراء عمليات جراحية لهم.

وتابع صقر قائلا "كان الراحل ينفق على العمليات من حسابه الخاص من أجل الإنسانية، وقام ببناء مسجد على نفقته الخاصة"، لافتا إلى أن زوجته مصابة أيضا بكوفيد19 .

من جانب اخركانت النقابة العامة للأطباء،قد قالت إن قوة مصر الناعمة فى أفريقيا فقدت واحدا من أبرز ممثليها فى المنطقة وتحديداً فى كينيا، وهو الطبيب الجراح أشرف عمارة والذى داهمه وباء كورونا ليصبح ثانى طبيب فى أفريقيا وأول جراح يتوفى بكورونا فى كينيا.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتور أشرف عمارة هو أستاذ جراحة التجميل فى المستشفى التعليمى بكينيا، حيث قررعقب تخرجه فى قصر العينى، أن يوهب حياته وعلمه لعلاج أبناء القارة السمراء من تشوه خلقى نادر وصعب وهو الشفة الأرنبية التى تخصص فيها وكان من أمهر جراحيها.

أمضى دكتور أشرف قرابة 15 عامًا من حياته فى كينيا، بعيدًا عن وطنه، حيث قام بإصلاح حالات الشق الحلقى بين آلاف الأطفال ونقل خبرته الجراحية فى الشفه المشقوقة إلى الجراحين فى جميع أنحاء كينيا والصومال وجيبوتى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى، وكان يقود القوافل الطبية التى تُغيث المرضى الفقراء فى جميع أنحاء أفريقيا.