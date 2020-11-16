رئيس الوزراء الإثيوبي: مستعدون لضمان عودة آمنة للفارين

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد: مستعدون لضمان عودة آمنة للفارين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: مستعدون لاستقبال وإعادة دمج الإثيوبيين الفارين للدول المجاورة.

وقبلها أكدت قناة روسيا اليوم فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن أن القوات الجوية الإثيوبية استهدفت مواقع بمحيط تيجراى، شمال إثيوبيا.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو اليوم الاثنين، إن أوباسانجو توجه إلى إثيوبيا، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه دول أفريقية وأوروبية من أجل التوصل إلى حل للصراع المستمر منذ ما يقرب من أسبوعين في منطقة تيجراى.