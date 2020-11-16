اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:38 م
خالد صلاح
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جنوب أستراليا تعيد فرض الإجراءات الاحترازية لكبح الموجة الثانية لكورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:20 م
جنوب أستراليا تعيد فرض الإجراءات الاحترازية لكبح الموجة الثانية لكورونا الاغلاق الصحى فى اوروبا - ارشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس وزراء ولاية جنوب أستراليا ستيفن مارشال، اليوم الاثنين، إعادة بعض قيود التباعد الاجتماعي، وتعليق قدوم رحلات الطيران الدولية إلى عاصمة الولاية "أديليد"، وذلك في محاولة لكبح تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وقال مارشال - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إن "الإجراءات الجديدة تضمن غلق صالات الألعاب الرياضية وإلغاء التجمعات الرياضية واقتصار أعداد الأشخاص في حالة الجنائز على 50 شخصا بحد أقصى، فضلا عن إلزام ارتداء الكمامة في دور الرعاية لكبار السن مع السماح بزيارة شخصين يوميا فقط".
 
جدير بالذكر أن القادمين إلى ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز الأستراليتين، (من الولايات التي شهدت تفشي للفيروس الوبائي)، غير مضطرين للخضوع للحجر الصحي.

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