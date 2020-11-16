توفير 8980 كاشف حرارى جديد للمدارس والمنشآت التعليمية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم بجميع مدارس المحافظة لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة القائمين على العملية التعليمية وأبنائنا الطلاب.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية وتكثيف أعمال اللجان المشكلة للمرور اليومي على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخلها والتزام جميع العاملين والطلاب بارتداء الكمامة الواقية مع مراعاة تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية والتشديد على الاهتمام بأعمال النظافة وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، وكذلك التأكد من وجود زائرة صحية بكل مدرسة والكاشف الحراري لقياس درجة حرارة الطلاب والمترددين على المنشآت التعليمية.

وأضاف المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يُتابع بشكل منتظم سير العملية التعليمية بالمدارس للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ولضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وفي هذا الإطار أعلن رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم عن ورود 8980 جهاز كاشف حراري من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيراً إلى أنه سيتم توزيعهم على دواوين إدارات ومدارس المحافظة بواقع 2 كاشف حراري لكل مدرسة على الأقل وذلك لقياس درجة الحرارة للتلاميذ يومياً وكذلك المترددين علي المدارس والمنشآت التعليمية حرصاً علي صحة وسلامة الجميع .