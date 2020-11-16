اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:10 م
خالد صلاح
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توفير 120 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى بدمياط

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 03:01 م
توفير 120 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط عن إتاحة عدد  120 فرصة عمل للذكور والإناث لدى القطاع الخاص والاستثمارى بمحافظة دمياط.

 

وفيما يلى بيان بالمصانع والشركات المتاح بها هذه الفرص:

29  فرصة عمل  لعدد من الوظائف بمصنع لصناعة الأدوات الصحية بدمياط الجديدة

10  فرص لمصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية دمياط الجديدة

10 فرص عمل مصنع حبوب بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

50 فرصة عمل بشركة لوجستيات للشحن والتفريغ بميناء دمياط

10 فرص عمل بشركة غزل والنسيج بالمنطقة الحرة بدمياط الجديدة

4 فرص عمل  بمركز خدمة وصيانة أجهزة  بدمياط

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفى اطار خطة وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى بكافة أنحاء المحافظة.


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