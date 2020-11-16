تطوير ورصف الطرق الفرعية ورفع كفاءتها بحى شرق سوهاج .. صور

سوهاج محمود مقبول

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير ورصف الطرق الفرعية بحي شرق سوهاج باستخدام بلاط "الإنترلوك"، يرافقه عامر عوض رئيس الحي، ومؤمن محمد وكيل مديرية الطرق.

وتفقد المحافظ أعمال رصف الشوارع الفرعية بشارع الجمهورية من الناحية الشرقية، موجها على أهمية متابعة المشروعات الخدمية، وخاصة تطوير الطرق والشوارع الداخلية ورفع كفاءتها، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك متواصلة في 29 شارعاً فرعياً بشارع الجمهورية بدايةً من نادي التجديف، حيث تم الانتهاء من 6 شوارع هي " خلف مسير - مسجد التقوى - السلام - المستشار اليمني - الزهراء - الشيخ علي محمد"، لافتا إلى أنه سيتم تركيب بلاط الإنترلوك أيضا بالشوارع المتفرعة من " شارع التحرير، وشارع أسيوط سوهاج" عقب الانتهاء من أعمال تجديد وإحلال شبكات المياه الجارية بها .

وفى سياق آخر، ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماع لجنة حصر المباني التي تجاوز عمرها 75 عاما، وخاصة المسجلة تراث معماري متميز، والمشكلة بقرار رقم 768 برئاسة أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعضوية كل من " رؤساء لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشكلة بنطاق المحافظة، ورئيس لجنة حصر المباني ذات الطابع المعماري المتميز بالمحافظة، ومدير مديرية الإسكان والمرافق بسوهاج.

حضر الاجتماع نائب محافظ سوهاج، والمهندس حيدر عبد العال وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، الدكتور محمد محمود أحمد وكيل كلية الهندسة جامعة سوهاج، وأعضاء اللجنة.

ووجه محافظ سوهاج بحصر المباني القديمة المتهالكة والتي تجاوز عمرها 75 عاما، مع إعداد تقرير للحالة الإنشائية لكل مبنى خاصة في الأماكن أو المناطق القديمة بكل مدينة، على أن يتم معاينتها على الطبيعة، مشيرا إلى أهمية تحديد الأولويات وتوزيع الأدوار وتشكيل غرف عمليات بكل مركز لعرض أي معوقات على غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للعمل على إيجاد الحلول الفورية لها.

وأشار " الفقي " إلى ضرورة أن تضم كل لجنة رئيس مجلس المدينة، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة التفتيش، ومدير إدارة الإسكان، وعدد 4 فنيين بكل مركز برئاسة وكيل وزارة الإسكان، على أن تختص اللجنة بحصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز والمباني الأخرى التي تجاوز عمرها الافتراضي 75 عاما مع صور فوتوغرافية حديثة لكل مبنى، وتجهيز استمارة المعاينة على الحاسب الآلي " الكمبيوتر، على أن يتم إبلاغ رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحالات غير المستقرة أو الآيلة للسقوط لإعداد تقرير إنشائي لها.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة تجهيز الاستمارات وإعداد نماذج الحصر اللازمة معتمدة ومدعمة بصور حديثة لتلك المباني، على أن يتم تسليمها لمركز المعلومات بالديوان العام، تمهيدا لعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها، ثم إرسالها إلى وزارة التنمية المحلية.



المحافظ واجتماع لجنة حصر المباني اكثر من 75 عاما



المحافظ واجتماع لجنة حصر المباني اكثر من 75 عاما



المحافظ يتفقد اعمال الانترلوك بحي شرق



المحافظ يتفقد اعمال الانترلوك بحي شرق



المحافظ يتفقد اعمال الانترلوك بحي شرق



المحافظ يتفقد اعمال الانترلوك بحي شرق