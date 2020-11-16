اليوم السابع
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تطعيم 690 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالمرحلة الابتدائية بالمنيا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:31 م
تطعيم 690 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالمرحلة الابتدائية بالمنيا تطعيم 690 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالمرحلة الابتدائية بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية والتي تستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري بالتنسيق مع التأمين الصحي، وذلك للحد من انتشار الأمراض المتوطنة حفاظا على سلامة وصحة طلاب المدارس، وذلك ضمن خطة الدولة ووزارة الصحة والسكان، لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.

 

من جانبه وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف تنظيم الحملات بجميع مراكز المحافظة، للوصول الي الهدف المحدد من الطلاب المستهدفين للحصول على جرعات التطعيم ضد الطفيليات المعوية، مشيراً إلى أن الاهتمام بصحة وسلامة الطلاب تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية بالدولة، ومشدداً على الفرق المشاركة بالحملة على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اثناء عملية التجريع.

 

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الحملة تستهدف تجريع 823 ألف و276 تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، مشيراً الى انه تم تجريع 690 ألف و316 تلميذا منذ بداية الحملة.

 

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