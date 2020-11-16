تدريب شباب الخريجين على تكنولوجيات التحول الرقمى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإعلان عن المبادرة التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي، لتأهيلهم لسوق العمل.

وثمن محافظ بني سويف المبادرة التي تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية من خلال العمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين وبما يحقق الشمول الرقمى، وتستهدف بناء جيل متعلم وقادر في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل التوجه العالمي للرقمنة والتوسع في استخدامها في كافة المجالات والقطاعات، واعتماد أساليب ونظم الإدارة الحديثة على المعلومات والتقنيات الحديثة.

وفيما يتعلق بالشروط والمزايا التي تتيحها المبادرة، فإنه يتم التدريب على أكثر من 30 تخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشترط في المتقدم ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات، كما يحصل المتدرب على مكافأة تحفيزية تصل إلى ألف جنيه شهرياً، ويُمنح "بعد اجتيازه البرنامج التدريبي بنجاح "شهادة من المعهد القومي للاتصالات، فضلاً عن شهادات أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).