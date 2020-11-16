تجديد حبس 5 متهمين اعتدوا على رجل أعمال وصوروه فى أوضاع مخلة بالشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 5 أشخاص متهمين بتصوير رجل أعمال فى أوضاع مخلة وابتزازه بسبب خلافات مالية بينهم فى الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة تفاصيل تورط 5 أشخاص فى ابتزاز رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، حيث تبين أن 4 من المتهمين اتفقوا مع فتاة ترتبط بعلاقة صداقة مع أحدهم على استدراج المجنى عليه ونسج شباكها حوله، من أجل الإيقاع به وإقناعه ممارسة الرزيلة معه.

وتابعت التحقيقات، أن الفتاة تواصلت مع رجل الأعمال وتمكنت من الاتفاق معه على موعد لمقابلته من أجل ممارسة الرزيلة، وفى الموعد المحدد توجهت إليه فى منزله، وعقب نزع رجل الأعمال لملابسه، سهلت دخول باقى المتهمين للشقة، وقاموا بتصويره فى أوضاع مخلة بالآداب، من أجل ابتزازه.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين الـ4 قرروا تنفيذ تلك الحيلة من أجل إنهاء بعض الخلافات المالية القائمة بين المجنى عليه وأحد الجناة، عن طريق استخدام الفيديوهات الجنسية الفاضحة لابتزاز رجل الأعمال، وانهم بعد تنفيذ جريمتهم استولوا على مبلغ مالى منه وفروا هاربين.

أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين الـ4 والفتاة، وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة، عقب التحفظ على الفيديوهات وأحيل المحضر للنيابة التى باشرت التحقيقات فى القضية.