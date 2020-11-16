تجديد حبس مسجل خطر و3 آخرين لاتهامهم بقتل بلطجى بمنطقة المقطم

كتب ــ سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسجل خطر و3 آخرين لاتهامهم بقتل بلطجي عمدًا بمنطقة المقطم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى فك لغز العثور على جثة ملقاة أمام أحد المستشفيات بمنطقة المقطم، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل دباغة، بسبب اعتياد المجنى عليه ممارسة أعمال البلطجة عليه فقرر التخلص منه بمساعدة 3 أشخاص، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بإلقاء جثة أحد الأشخاص أمام إحدى المستشفيات بدائرة القسم ، ولاذوا بالفرار.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة لشخص ذكر "مجهولة الهوية" ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم .

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (مسجل خطر) وسبق إتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات، سلاح وذخيرة" وبتكثيف التحريات تبين سابقة وجود خلافات بينه وبين أحد الأشخاص عامل دباغة، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية) بسبب اعتياد المجنى عليه ممارسة أعمال البلطجة على المذكور وتهديده بإلحاق الأذى به وبأسرته.

وأشارت التحريات إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (ثلاثة أشخاص)، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها وأقر الأول بأنه نظراً لتضرره من المجنى عليه خطط للتشاجر معه والتعدى عليه بالضرب انتقاماً منه.

وأضافوا، أن المتهم اتفق مع باقى المتهمين على التوجه إلى مكان المجنى عليه وقاموا بتقييده وتعدوا عليه بالضرب باستخدام ماسورة حديدية وعصا خشبية "شومة"، ثم اصطحبوه داخل مركبة "توك توك" إلى منطقة المدابغ بدائرة القسم، وتعدوا عليه بالضرب مرة أخرى مُحدثين ما به من إصابات حتى فقد الوعى، فقاموا بتركه بالمنطقة محل العثور حتى فارق الحياة ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنهم، كما تم بإرشادهم ضبط (قائد مركبة "التوك توك") المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.