بريطانيا تفاوض مودرنا للحصول على أولى جرعات اللقاح الجديد لكورونا

هند عادل

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تتوقع الحصول على الجرعات الأولى للقاح شركة "مودرنا" الأمريكية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ربيع العام 2021.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين ونشرته صحيفة تليجراف تعليقا على إعلان الشركة أن اختبارات مصلها أظهرت أن نسبة فعاليته يبلغ 94.5%: "هناك أخيرا أخبار جيدة من مودرنا. إنها خطوة مهمة جديدة في سبيل الحصول على لقاح فعال ضد المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد".

وتابعت الوزارة أن "الحكومة تخوض مفاوضات مع مودرنا لضمان ظهور هذا اللقاح في بريطانيا"، مبينة أن الشركة تزيد تدريجيا سلسلة التوريدات إلى أوروبا، ما يعني أن الجرعات الأولى ستكون متاحة بالنسبة إلى بريطانيا ليس قبل ربيع العام 2021".

وعلى الرغم من حصولها على 350 مليون جرعة للقاحات مرشحة طورتها 6 شركات مختلفة، إلا أن بريطانيا لم تتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع "مودرنا"، التي نشرت في وقت سابقاليوم بيانا حول المرحلة الثالثة لاختبارات مصلها، قال إن التجارب، التي شملت 30 ألف شخص، أثبتت فعاليته في مكافحة فيروس كورونا بنسبة 94.5%.