انفجار صهریج بمحطة وقود بالعاصمة الإيرانية.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وقع انفجار بمحطة وقود في العاصمة الإيرانية طهران مساء الإثنين، وقالت وسائل إعلام إيرانية وقوع عدة إصابات فى الحادث ولم تشير إلى عددها.

فیلمی از حادثه آتش‌سوزی در پمپ بنزین خیابان پیروزی. pic.twitter.com/7qqxBQ2hxy — رجا نیوز (@Rajanews_tweet) November 16, 2020

وقالت هيئة الإطفاء، إن النيران اشتعلت في صهريج وقود أثناء تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران، ولحسن الحظ كان المكان خاوى من السيارات، وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن صهريج الوقود كانت حمولته تصل إلى 20 ألف لتر، وما زال سبب الحادث قيد التحقيق لكن من المرجح أنه وقع أثناء تفريغ البنزين في المحطة.