اليوم السابع
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انفجار صهریج بمحطة وقود بالعاصمة الإيرانية.. فيديو

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 06:36 م
انفجار صهریج بمحطة وقود بالعاصمة الإيرانية.. فيديو انفجار صهریج بمحطة وقود بالعاصمة الإيرانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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وقع انفجار بمحطة وقود في العاصمة الإيرانية طهران مساء الإثنين، وقالت وسائل إعلام إيرانية وقوع عدة إصابات فى الحادث ولم تشير إلى عددها.

 

 

وقالت هيئة الإطفاء، إن النيران اشتعلت في صهريج وقود أثناء تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران، ولحسن الحظ كان المكان خاوى من السيارات، وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن صهريج الوقود كانت حمولته تصل إلى 20 ألف لتر، وما زال سبب الحادث قيد التحقيق لكن من المرجح أنه وقع أثناء تفريغ البنزين في المحطة.


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ايران

طهران

محطة وقود

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