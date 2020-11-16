انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع والأول افتراضيًا للتمريض فى المنوفية

افتتح الدكتور أحمد القاصد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث فعاليات المؤتمر الدولي السابع والأول افتراضيًا لكلية التمريض، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويناقش المؤتمر "تنمية قدرات التمريض في البحث العلمي والممارسات التمريضية" خلال يومي الإثنين والثلاثاء بمبني إدارة الجامعة .

وخلال المؤتمر رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور المؤتمر والمتابعين له أون لاين عبر المنصات الالكترونية بالداخل والخارج ونقل إليهم تحيات الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وتمنياته للمؤتمر بالنجاح.

وأعرب القاصد عن سعادته بحرص كلية التمريض علي عقد هذا المؤتمر السنوي الدولي للعام السابع علي التوالي ومناقشته للعديد من الأبحاث الهامة في مجال تنمية قدرات التمريض في البحث العلمي والممارسات التمريضية للنهوض بالخدمة الصحية مشيدًا بتخصيص المؤتمر جلسة علمية كاملة حول تداعيات فيروس كورونا وسبل الوقاية والعلاج والاحتاطيات الأزمة لسلامة الفرق الطبية والتمريض.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا علي أن المؤتمر يعد فرصة لنقل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الجامعة تشجع الباحثين علي البحث المشترك ووجود العديد من الأبحاث المشتركة بين كليات الجامعة و ودعا الباحثين إلي عمل المزيد من الأبحاث الجماعية المشتركة بين كليات الجامعة وخاصة كليات المجمع الطبي متمنيا للمؤتمر بالنجاح والخروج من جلساته بتوصيات قابلة للتطبيق وأفكار بحثية لعمل أبحاث مشتركة مثمرة.

كما وجهت عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا علي رعايتهم للمؤتمر ودعمهم الكامل للكلية .

وأكدت علي أن البحث العلمي هو أساس تطور كل التخصصات وجودتها مشيرة إلي أن كلية التمريض حريصة علي البحث ومناقشة تحسين جودة الممارسات التمريضية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتعرف علي الرؤى المستقبلية للبحث العلمي في جميع مجاملات التمريض والتواصل الدائم مع مقدمي الخدمة الطبية للارتقاء بمهنة التمريض.