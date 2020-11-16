اليوم السابع
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القبض على 200 شخص فى نادى قتال غير قانونى بنيويورك.. اعرف الحكاية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:07 م
القبض على 200 شخص فى نادى قتال غير قانونى بنيويورك.. اعرف الحكاية نادي قتال غير قانوني
كتب آسر أحمد

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نجحت الشرطة الأمريكية فى مدينة نيويورك، فى القبض على عشرات المواطنين الامريكيين الذى قرروا كسر حظر التجوال الذى تفرضه الحكومة بسبب فيروس كورونا المستجد، داخل إحدى المستودعات التى تتواجد فى منطقة برونكس حيث ينطمون قتالات غير قانونية مقابل الأموال.

 

ونقلت صحيفة الديلى ميل البريطانية، تفاصيل القبض على 200 شخص فى منطقة هانتس بوينت فى برونكس، وعدد من الأسلحة النارية، أثناء كسرهم لحظر التجوال وممارسة نشاطات غير قانونية، وهو ما أجبر عمدة نيويورك على تغريمهم 15 ألف دولار لكل منهما.

 

 

نادي قتال غير قانوني
نادي قتال غير قانوني

نادى القتال غير القانونى يطلق عليه اسم Rumble in the Bronx، ويحضره مئات الأشخاص يوميًا وينتهكون إرشادات التباعد الاجتماعى وسط الكثير من الأدخنة والخمور، وهو ما أعلن عنه عمدة نيويورك فى بيانه الذى صدر اليوم ونقلته الصحيفة البريطانية.

مقر نادي القتال الغير قانوني
مقر نادي القتال الغير قانوني

 

وعلى جانب آخر، علق حاكم نيويورك أندرو كومو، أمس، على تصريحات الرئيس الامريكى دونالد ترامب التى قال فيها أنه بمجرد حلول أبريل سيكون اللقاح متاحا لجميع السكان باستثناء أماكن مثل نيويورك التى ترفض الاستلام لأسباب سياسة، قائلا: "لحسن الحظ ترامب لن يكون موجود وقت طرح اللقاح، ولكن ما يقوله الرئيس غير صحيح، وفى وقت من الأوقات قد يكون تصريحا كهذا أمر لا يصدق لكن مع هذا الرئيس الأمر شائع".

 

وأضاف حاكم نيويورك أندرو كومو، فى تصريحات لشبكة CNN: "الحقائق هى أننا نثق بشركات الأدوية، وفايزر هى شركة عظيمة من نيويورك، وفى الواقع ريجينيرون هى شركة عظيمة أيضا من نيويورك، وما لا يثق به الشعب الأمريكى هو الرئيس ترامب".


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