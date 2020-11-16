اليوم السابع
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القبض على شخص يدير صفحة بموقع التواصل الاجتماعي لممارسة الفجور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:24 م
القبض على شخص يدير صفحة بموقع التواصل الاجتماعي لممارسة الفجور متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على شخص يدير صفحة بموقع التواصل الاجتماعي لممارسة الفجور، وتحرر محضر بالواقعة.

ورصدت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن عرض نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت ويبدى استعداده لممارسة الفجور .

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه عبر شبكة الإنترنت، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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