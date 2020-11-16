اليوم السابع
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القبض على شخص عذب طفلين فى التجمع الخامس وحرق أحدهما بالمياه الساخنة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:45 م
القبض على شخص عذب طفلين فى التجمع الخامس وحرق أحدهما بالمياه الساخنة أحد الطفلين
كتب هيثم سلامة

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فى إطار جهود وزارة الداخلية بمجال رصد ومتابعة الحالة الأمنية، وما يخل بالأمن والسلامة والطمأنينة للمواطنين، وأثناء مرور أمني بمنطقة التجمع الخامس تبلغ لهم من أحد المواطنين قيام أحد الأشخاص مقيم بفيلا بالحى الثانى دائرة قسم التجمع الخامس، بتعذيب طفلين وإلقاء المياه الساخنة على أحدهما

وانتقلت قوة من الادارة العامة لمباحث القاهرة لمحل الواقعة وعثر على الطفلين: مصطفى احمد مصطفى عبد المطلب  5 سنوات، مقيم بمحل البلاغ مصاب بحروق متفرقة بكامل أجزاء الجسم وقص أجزاء لشعر الرأس، وشقيقة الأول نادين أحمد مصطفى عبد المطلب ٧ سنوات، ومقيمة محل البلاغ مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن، تم نقلهما لأقرب مستشفى لتلقى العلاج.

بالفحص، تبين قيام محمد عبد الكريم عبد الحميد ٣٧ سنه صاحب مزرعة مواشي بالشرقية ومقيم ذات العنوان متزوج والدة الأطفال "عيدة حسن أحمد" ٣٨ سنة موظفة ومقيمة محل البلاغ عرفيا منذ 6 أشهر وأمكن ضبط سخان مياه وخرطوم المستخدمان فى التعدى على الأطفال، وبمناقشة المتهم عن سبب ارتكابه الواقعة أفاد أنه يقوم بذلك بدعوى تأديبهما لقيامهم بازعاجه بأوقات نومه

وتبين أنه سبق له العلاج النفسى بأدوية مضادة للاكتئاب لدى احد أقاربه دكتور علم نفس ويعمل أخصائي سلوك، وأنه سبق له التعدى على والدته بالضرب و أحدث إصابتها بكسر بفخذها الأيسر، وادعت الأم أنها سقطت، ولم يتم تحرير محضر بتلك الواقعة.

وأفادت الأم أنه دائم التعدى على ابناءها بالضرب بدعوى تأديبهم وتربيتهم، وأنها عند اعتراضها يقوم بالتعدى عليها بالضرب، وتبين أنها سبق لها الزواج عدة مرات أنجبت من الأول 4 أطفال فى حضانة والدهم والزواج الثانى أنجبت منه طفلين الذين يقوم الزوج الثالث بالتعدى عليهم.

 

شخص عذب طفلين فى التجمع الخامس
 

علاج نفسى

تعذيب

اخبار الحوادث

التجمع الخامس

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