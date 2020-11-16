جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير حول سقوط قتلى وجرحى في قصف عبر خط السيطرة الحدودي الذي يقسم كشمير، واتهامات باكستان للهند بأنها تأوي وتدرب إرهابيين لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضيها والإضرار بالممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.



وقال جيان إن "التعايش السلمي مهم للاستقرار والسلام الإقليمي .. لذا تحث الصين الجانبين على التحلي بضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار" ، وأضاف أن "موقف الصين من قضية كشمير واضح، حيث إنها نزاع متروك من الماضي، ويجب معالجته سلميا وبشكل ملائم وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الثنائية".



وحول الاتهامات الباكستانية للهند بشأن دعم الإرهاب، أكد جيان أن الصين تعارض كافة أشكال الإرهاب، وتدعو المجتمع الدولي والدول الإقليمية إلى تعزيز التعاون لمكافحته، مشددا على أن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (سيباك) مشروع مهم في إطار "الحزام والطريق"، ومهم للتنمية المشتركة الصينية الباكستانية، كما أنه سيعزز الارتباطية الإقليمية.



كما أعرب جيان عن ثقته أن باكستان سوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان أمن وسلامة الممر الاقتصادي.