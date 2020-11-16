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الصحف اللبنانية:ملف تشكيل الحكومة يكتنفه الغموض في ظل استمرار العقبات

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:13 ص
الصحف اللبنانية:ملف تشكيل الحكومة يكتنفه الغموض في ظل استمرار العقبات سعد الحريرى
أ ش أ

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أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة يكتنفه الغموض والشكوك حول إمكانية الخروج قريبا من دوامة التعقيد والعرقلة، مشيرة إلى أن العقبات لا تزال على حالها ولم تطرأ أي متغيرات من شأنها إحداث خرق إيجابي.
 
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن زيارة مستشار الرئيس الفرنسي لشئون الشرق الأوسط باتريك دوريل إلى بيروت مؤخرا، لم تنجح في معالجة أسباب انسداد المسار الحكومي، لافتة إلى أن ما طرح في مسار المشاورات الحكومية قبل أسبوعين تبخر تماما وعادت العملية برمتها إلى مربع البدايات بما أدى إلى شلل مسار التأليف.
 
وقالت الصحف إن إحدى العقبات الأساسية تتمثل في إصرار "التيار الوطني الحر" على الاحتفاظ بوزارة الطاقة في الحكومة الجديدة، فضلا عن عدم حسم آلية تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة وحجم الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، معتبرة أن هذه العقبات وغيرها تشير إلى أن الأزمة الحكومية تزداد حدة وألا بوادر لحلحلة العقد .
 
وأشارت إلى أن ملف تشكيل الحكومة دخل مرحلة من الجمود جراء تباعد مواقف الأطراف السياسيين المعنيين بعملية التشكيل، وانقلاب بعضهم على التفاهمات التي سبق وجرى الاتفاق عليها غداة تسمية زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري لترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة على أساس المبادرة التي قدمتها فرنسا لإنقاذ لبنان من الأزمات التي يعاني منها.

لبنان

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سعد الحريرى

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