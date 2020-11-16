الحبس سنة مع الشغل لمتهم فى "أحداث مترو المطرية"

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، بالحبس سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ للمتهم عمرو طلال على، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مترو المطرية".

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم واثنين آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1356 لسنة 2016 جنايات المطرية والمقيدة برقم 2081 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، بأنهم في يوم 17 يناير 2016 بدائرة قسم المطرية اشتركوا في تجمهر مؤلف من اكثر من خمس أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود بالتجمهر مع علمهم بالجريمة ، كما أنهم عطلوا عمداً سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية وهي القطار رقم 307 اتجاه المرج.

ويواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهمة تخريب الممتلكات العامة ومن تلك المبانى مبنى النيابة الإدارية بأكتوبر وبعض المبانى الحكومية وبعض الممتلكات الخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.