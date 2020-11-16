اليوم السابع
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"التربية النوعية" بالمنوفية تفصل طلابا لمدة أسبوع لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:04 م
"التربية النوعية" بالمنوفية تفصل طلابا لمدة أسبوع لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أجرى الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل عميد الكلية، اليوم، جولة تفقدية، تابع خلالها انتظام سير العملية التعليمية بالكلية، وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

 

وقامت الكلية باتخاذ العقوبات تجاه الطلاب المخالفين وذلك بفصل بعض الطلاب والطالبات لمدة أسبوع بعد التنبيه عليهم أكثر من مرة لعدم التزامهم بالإجراءات المعلنة مسبقا وإعلان أسمائهم على حائط الإعلانات بالكلية.

 

وشدد زيدان أثناء جولته بالكلية على ضرورة التزام الجميع سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

 

وأضاف زيدان، أن تنفيذ قرار ارتداء الكمامة داخل الكلية من القرارات الإيجابية التى تعمل على الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، موضحًا أن الطلاب عليهم دور كبير في التوعية ومطالبون بتأدية دورهم على أكمل وجه، في إطار الحفاظ على السلامة والصحة المهنية لكل منسوبي الكلية.

 

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كلية التربية النوعية

جامعة المنوفية

الوقاية من كورونا

الكمامات

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