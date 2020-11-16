البيان الإماراتية: التعليم تلغي امتحانات الفصل لطلاب الصفوف من الأول وحتى الثالث

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاماراتية اليوم، أنه لم يخصص لطلاب الصفوف من الأول وحتى الثالث امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. ويقتصر تقييمهم على ما نفذوه وحققوه من نتائج وتقويمات وأعمال ومهام تصب جميعاً في التقويم التكويني المدرسي وفقا لخبر مقتضب نشره موقع البيان الاماراتى.
البيان الإماراتية: التعليم تلغي امتحانات الفصل لطلاب الصفوف من الأول وحتى الثالثالإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:04 م
كورونا - ارشيفية
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