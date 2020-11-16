الإمارات تبحث مع فرنسا علاقات التعاون الدفاعى المشترك بين البلدين

كتب أحمد عرفة

استقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتى، محمد بن أحمد البواردي، اليوم الإثنين، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، والوفد المرافق لها، وبحثوا علاقات التعاون بين البلدين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم بحث الجانبان علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، وسبل تعزيزها، بحضور وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، مطر سالم الظاهري، وعدد من كبار ضباط و مسؤولي الوزارة، في نادي ضباط القوات المسلحة بالإمارات.

وبحث الجانبان الطرفان جهود البلدين في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشددين على أهمية توحيد الجهود لاحتواء تداعياته، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.