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الإعلام اليونانى: أثينا تطلب شراء مقاتلات F-35 من واشنطن رسميا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:51 م
الإعلام اليونانى: أثينا تطلب شراء مقاتلات F-35 من واشنطن رسميا مقاتلات F 35
كتب سمير حسنى

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ذكرت وسائل إعلام يونانية، اليوم الإثنين، أن أثينا طلبت شراء مقاتلات F-35 من واشنطن رسميًا، وتأتى تلك الخطوة فى ظل التوترات التى تشهدها منطقة شرق المتوسط.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أخرجت تركيا من برنامج الجيل الجديد لطائرات F-35 المقاتلة.

وأوضح الموقع أنه لا يتم تسليم طائرات F-35 إلى تركيا، والتى كانت تركيا قد دفعت ثمنها مسبقا، تم إيقاف عمليات الشراء من الشركات التركية المصنعة لأجزاء من الطائرة.

 

وقد تسبب هذان النظامان اللذان لم تستخدمهما تركيا بسبب أسباب سياسية في خسائر لتركيا بحوالي 3.75 مليار دولار، إلى أنه لا يزال الغموض يخيم على مصير منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 400 التي تأخر موعد تشغيلها؛ على أثر أزمة العلاقات مع الولايات المتحدة، كما لا تزال تركيا رسميًا خارج مشروع إنتاج المقاتلات الأمريكية F 35، رغم المليارات التي أنفقتها أنقرة على كلا المشروعين.


مقاتلات F 35

اليونان

اثينا

تركيا

الولايات المتحدة

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