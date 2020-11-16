ذكرت تقارير إعلامية قبل قليل، أن وزير الخارجية الأرمينى زهراب مناتسكانيان، تقدم باستقالته اليوم، وذلك بعد أسبوع من الإعلان عن توقف الحرب مع أذربيجان فى إقليم قره باغ المتنازع عليه.
وقال رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، إن تبادل الأسرى مع الجانب الأذربيجانى سيبدأ بعد تبادل جثث القتلى.. مشيرا إلى أنه من المناسب أن يكون "يوم الحداد" بعد الانتهاء من تبادل جثث الضحايا.
وأضاف باشينيان - خلال مؤتمر صحفى - أن عدة مئات من الجنود الأرمن فقدوا نتيجة المعارك، التى شهدها إقليم كاراباخ خلال الأسابيع الأخيرة، مع الجيش الأذربيجانى.
وتابع "إننا نأمل أن نجد بعضهم على قيد الحياة.. بالأمس تم العثور على رجل جريح كان قد تم إدراجه سابقا فى قائمة الأموات".
تجدر الإشارة إلى أن قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا - فلاديمير بوتين، وإلهام علييف، ونيكول باشينيان - كانوا قد وقعوا بيانا مشتركا، فى العاشر من نوفمبر الجارى، بشأن الوقف الكامل للأعمال القتالية فى منطقة كاراباخ، التى بدأت نهاية سبتمبر الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة