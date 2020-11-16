كتب سمير حسنى

ذكرت تقارير إعلامية قبل قليل، أن وزير الخارجية الأرمينى زهراب مناتسكانيان، تقدم باستقالته اليوم، وذلك بعد أسبوع من الإعلان عن توقف الحرب مع أذربيجان فى إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وقال رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، إن تبادل الأسرى مع الجانب الأذربيجانى سيبدأ بعد تبادل جثث القتلى.. مشيرا إلى أنه من المناسب أن يكون "يوم الحداد" بعد الانتهاء من تبادل جثث الضحايا.