إصابة 4 سيدات فى مشاجرة بإسنا جنوب الأقصر وتسمم شخص خلال رش المبيدات

الأقصر - أحمد مرعى

أصيبت 4 سيدات نشبت بينهم مشاجره بقرية النمسا، التابعه لمركز ومدينة أسنا جنوب محافظة الأقصر بسبب قطعه أرض.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة اسنا، يفيد بإصابة كلاً من، الطرف الاول "ناجح.خ.ع" 49 عاماً ، و "زينب.ن.خ" 17 عاماً، و "أحمد.ن.خ" 26 عاماً، و " خضره.أ." 22 عاماً، الطرف الثاني "مرحا.أ.ك" 22 عاماً، و "عزيزة.ر.ج" 53 عاماً، بكدمات وسحاجات وجروح وإشتباه أرتجاج في المخ، وتم نقل جميع الحالات المصابة لمستشفى أسنا التخصصى وتبين من التحريات الأولية إصابة السيدات في مشاجرة عائلية بسبب الخلاف على قطعة أرض، وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.

فيما أصيبت شخص، بحالة تسمم، أثناء رش مبيدات زراعية، بقرية الفارسية، مركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر، حيث تلقى اللواء عصام يسن، مدير أمن الأقصر، أخطاراً من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد وصول شخص يدعى "م.ج.ا "38 عاماً، من قرية الفارسية التابعة لمركز ومدينة إسنا، مصاب بحالة تسمم، أثناء رش مبيدات زراعية، وتم نقله لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.