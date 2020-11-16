إصابة رئيسة تمريض مستشفى العزل فى أسوان بفيروس كورونا

أسوان – عبد الله صلاح

أصيبت اليوم، الاثنين، "سعاد.ا" 42 سنة مقيمة الشيخ هارون، رئيسة التمريض بمستشفى أسوان التخصصى بحى الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، بفيروس كورونا، وتم حجزها داخل المستشفى والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

كما استقبلت المستشفى حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ويدعى " أشرف . ع. ع، 50 سنة، مقيم بمنطقة الحكروب التابعة لحى شرق مدينة أسوان، وتم استقباله داخل القسم الداخلى بالمستشفى لتلقى العلاج الخاص بالفيروس، وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة من مستشفى الصدر بمدينة أسوان، كما أصيبت.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسى للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أى حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعى، كما يوجد بها طاقم طبى وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.