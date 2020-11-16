اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:02 ص
خالد صلاح
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إصابات فيروس كورونا بألمانيا تتجاوز 800 ألف حالة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:00 ص
إصابات فيروس كورونا بألمانيا تتجاوز 800 ألف حالة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 10824 حالة إلى 801327 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 62 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12547.

وكانت قد خصصت ألمانيا مستشفى لعلاج مرضى كورونا ذوي الأعراض طويلة الأمد والحالات الشديدة لفترات طويلة، حيث تعالج مستشفى "آخن" في ألمانيا المرضى الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، وقال جيرنوت ماركس، الذي يرأس وحدة العناية المركزة في المستشفى الجامعي: "علمنا أنه مرض له تأثيرات طويلة الأمد ويجب ألا نستسلم بعد 10 او 15 يوما بل نستمر في علاج المرضى".

 
 

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