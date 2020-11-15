30 طائرا نافقا فى ظروف غامضة يثير الشبهات بأحد الضواحى الأسترالية.. صور

كتب هيثم سلامة

في ظروف غامضة، عثر على 30 طائرًا من العقعق نافقة بإحدى الضواحي السكنية الأسترالية، مما أثار تحذيرًا عاجلاً لأصحاب الحيوانات الأليفة، بينما تقوم هيئة حماية البيئة بإجراء اختبارات السموم لتحديد سبب سقوط الطيور من السماء.



30 طائر نفقوا فى ظروف غامضة

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، اكتُشفت الطيور خلال الأسبوعين الماضيين في ضاحية رامسجيت بسيدني، وأجريت عدد من الفحوصات الأولية من قبل موظفو حديقة حيوان تارونجا ووجدوا علامات تتفق مع التسمم الجماعي.



نفوق طائر العقعق فى أستراليا

وجمعت مجموعة إنقاذ الحيوانات والطيور وأبلغت الشرطة والجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات الذين يبحثون في الأمر ويعتقد المحققون أن شخصًا وضع سما للطيور وتركها في المنطقة.



طائر العقعق

وأدى الشك إلى تحذيرات من أن الحيوانات الأخرى قد تكون في خطر ونصحت جمعية إنقاذ الطيور، مالكي الحيوانات الأليفة في منطقة طريق كلاركيس بعدم التجول في الخارج وكما حذرت المنظمات من تزايد أعداد الطيور النافقة التي يتم العثور عليها.

وقال جون جرانت، مسئول بإحدى الجمعيات لحماية الحيوانات والطيور: "جميع الحيوانات المحلية محمية ويعاقب القانون على أفعال مثل هذه القسوة، وأضاف: "هذا عمل قاسي ليس فقط ضد الحياة البرية الأصلية لدينا ، ولكنه أيضًا يعرض الحيوانات الأليفة للأطفال لخطر التسمم إذا التقطوا طُعمًا ملوثة".