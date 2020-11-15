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10صور تبرز أعمال التطوير الحضارى بمنطقة اللسان برأس البر

الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:00 ص
10صور تبرز أعمال التطوير الحضارى بمنطقة اللسان برأس البر منطقة اللسان برأس البر
دمياط ـ معتز الشربينى

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شهدت منطقة اللسان أشهر مناطق رأس البر بمحافظة دمياط إعادة تطوير وتجميل المنطقة الواقعة قبل ممشى اللسان المطل على النيل لرفع قيمة المنطقة بما يتناسب مع مكانتها السياحية، حيث تعتبر منطقة اللسان هى منطقة التقاء البحرى بالنهر وهى ملاذ زوار مصيف رأس البر الباحثين عن المتعة والجمال.

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قامت الوحدة المحلية برأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونائبة على البيومى بوضع خطة التطوير بمشاركة المجتمع المدني؛ حيث تضمنت أعمال التطوير بالمنطقة عمل لاند مارك مزود بنماذج لسفن الصيد ما بين الماضي والحاضر، حيث تشتهر المنطقة بصيد الأسماك.

وتمتلك محافظة دمياط أكبر أسطول للصيد بجمهورية مصر العربية، حيث تمتلك المحافظة 65%من الأسطول البحرى المصرى، تم إضافة النماذج المصنعة من الخشب وسط تصميم جمالي تم تزويده بإضاءات مميزة وتأثير مياه البحر وبعض الرسومات في القاع للأسماك، بالإضافة الي رفع كفاءة المنطقة المحيطة ببلاطات الانترلوك وتهذيب المزروعات ورفع كفاءة المساحات الخضراء بطول المنطقة

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الدائم للدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتطوير وتجميل المحافظة، وفي إطار أعمال التطوير الحضارى  التي تقوم بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

 
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