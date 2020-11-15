وزير العمل الأردنى يلتقى سفير مصر لبحث تذليل العقبات أمام العمالة بالمملكة

التقى وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، فى مكتبه اليوم الأحد، السفير المصرى شريف كامل.

تناول لقاء القطامين بالسفير المصرى شريف كامل عددًا من الموضوعات التى تتعلق بالعمالة المصرية فى الأردن، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة فى إطار التعامل مع جائحة كورونا.

وأكد القطامين أن العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر، ستبقى ضمانة رئيسية وأساسًا متينًا يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن وزارة العمل حريصة على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أى عقبات قد تواجه العمالة المصرية فى الأردن وفقا للأطر والقوانين الناظمة لهم.

من جانبه أشاد السفير كامل، خلال اللقاء بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين بشأن مختلف مطالب العمالة المصرية فى الأردن، بما يتسق مع توجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين بتعزيز وتعميق التعاون فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن العمالة المصرية الملتزمة بالأنظمة والتعليمات فى الأردن تحصل على تسهيلات وتعاون من وزارة العمل، مشددًا على أن السفارة المصرية فى الأردن تثمن تعاون الوزارة المستمر معها.