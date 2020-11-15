نيابة الخصوص تأمر بحبس المتهم بقتل شاب وتحطيم رأسه لنصفين بسبب معاكسة فتاة

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت نيابة الخصوص بالقليوبية، بحبس "م. ا" 19 عاما، عاطل، المتهم بقتل "أ. ج" 31 عاما، بضربه بلوخ خشبى على رأسه أدى إلى كسر رأسه نصفين، لرفض الأخير معاكسة الأول لخطيبته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكانت منطقة الأمير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، شهدت واقعة قتل بشعة حيث قام عاطل بقتل أخر، من خلال ضربه بلوح خشبى على رأسه مما أدى إلى قسم رأسه نصفين، بسبب دفاعه عن معاكسته خطيبته، تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقي اللواء حاتم حداد مدير مباحث المديرية، إخطاراً من العقيد محمد حسنى وكيل فرع البحث الجنائى بالخانكة، بمقتل "أ. ج" 31 عاما، إثر إصابته بكسر رأسه نصفين على أثر مشاجرة مع عاطل يدعي "م. ا" 19 عاما، عاطل.

وتبين من تحريات المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص، أن سبب المشاجرة دفاع المجني عليه عن خطيبته لقيام المتهم بمعاكستها، وعندما ذهب إليه يحمل سلاح أبيض، فقام على إثرها المتهم بضربه بلوح خشبى أدى إلى قسم رأسه نصفين وتوفى عقب وصوله المستشفى، وتم التحفظ على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق واتخذت قرارها السابق.