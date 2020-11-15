مكملات زيت السمك وفيتامين "د " ليست فعالة فى منع الرجفان الأذينى للقلب

كتبت فاطمة خليل

كشف أحدث الأبحاث في الدورات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2020 أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية ومكملات فيتامين د لا يؤدي إلى زيادة أو تقليل خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بالقلب، والرجفان الأذيني هو ضربات قلب سريعة وغير منتظمة ناتجة عن إشارات كهربائية فوضوية في الحجرتين العلويتين للقلب.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز" فإن الرجفان الأذيني هو أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث جلطات دموية وسكتات دماغية وفشل القلب ومضاعفات أخرى متعلقة بالقلب.

يزداد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني مع تقدم العمر وارتفاع ضغط الدم والإفراط في تناول الكحوليات ويمكن أن يكون شائعًا بين العديد من أفراد الأسرة.

كانت الأدلة من دراسات المراقبة السابقة متضاربة، مما يشير إلى كل من المخاطر والفوائد الصحية المحتملة لزيت السمك - وهو مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية - وفيتامين د للرجفان الأذيني.

قالت كريستين إم ألبرت، الرئيس المؤسس لقسم أمراض القلب في معهد سميدت للقلب في سيدار سيناي الأمريكية والمؤلف الرئيسي للدراسة: "بمجرد التأسيس، يصعب علاج الرجفان الأذيني وينتج عنه أعراض يمكن أن تضعف نوعية حياة المرضى وخيارات العلاج الحالية لها نجاح محدود على المدى الطويل ومخاطر كبيرة ، وهناك حاجة ملحة لاستراتيجيات وقائية."

إن تجربة VITAL Rhythm هي أول تجربة سريرية عشوائية يتم التحكم فيها باستخدام الدواء الوهمي والتي تبحث في العلاجات الوقائية للرجفان الأذيني.

قيمت هذه التجربة ما إذا كانت مكملات فيتامين D3 (2000 وحدة دولية / يوم) وأحماض أوميجا 3 الدهنية (EPA: DHA بنسبة 1.2: 1 ؛ 840 مجم / يوم) يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني مقارنة بالدواء الوهمي.

شملت الدراسة التي استمرت خمس سنوات، من 2012 إلى 2017 ، 25119 بالغًا، تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وما فوق، وليس لديهم تاريخ من الإصابة بالرجفان الأذيني.

كان حوالي نصف المشاركين من الإناث ، و 21٪ من ذوي البشرة السمراء ، ومتوسط ​​العمر 67 عاماً، وتم تحديد تشخيص الرجفان الأذيني من خلال التقرير الذاتي للمشارك وبيانات المطالبات من مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية.

وأضافت ألبرت: " هذه النتائج لا تدعم استخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية أو فيتامين د للوقاية من الرجفان الأذيني ومع ذلك ، فإن النتائج توفر تأكيدًا بأن هذه المكملات لا تزيد من مخاطر الإصابة بالرجفان الأذيني بشكل عام.. يبدو أنها آمنة بشكل عام للمرضى الذين يتناولون هذه المكملات لأسباب أخرى ".