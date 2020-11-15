محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول تعاون لإقامة مشروع وقف نخيل على 1000 فدان

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع إحدى المؤسسات الخيرية "، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لإقامة مشروع زراعي (وقف نخيل خيرى) على مساحة 1000 فدان، بهدف الصرف منه على الأعمال الخيرية وتنمية القرى الأكثر فقرًا، وذلك بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، ومحمد العديسى، مدير عام التضامن الاجتماعى.

وأكد الزملوط، فى بيان صحفي له، اليوم الأحد، الاتفاق مع المؤسسة على اختيار قرية من القرى الأكثر فقرًا بالمحافظة، لرفع كفاءتها من خلال تطوير الخدمات الأساسية بها وإقامة مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجًا، لتوفير حياة كريمة لهم، مما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لتلك الأسر.