اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قطر تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 207 حالات شفاء

الأحد، 15 نوفمبر 2020 10:27 ص
قطر تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 207 حالات شفاء كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 215 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس المستجد، بينها 157 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و58 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج، وشفاء 207 حالات ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض إلى 132.784.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين بالمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

علاج كورونا

كوفيد 19

لقاح فايزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النظام القطرى يمارس التنكيل بمعارضيه والحبس خارج القانون أبرز صور الانتهاكات.. تقارير حقوقية تفضح ممارسات تنظيم الحمدين القمعية.. وتؤكد: قطر لديها سجل حافل ضد حقوق الإنسان.. والدوحة تجرم النقاش بتهم فضفاضة

السبت، 14 نوفمبر 2020 10:30 م

جماعة التطرف.. تقرير مصور يكشف دعم قطر لحركات مسلحة تابعة للإخوان لنشر الفوضى بالبلاد

السبت، 14 نوفمبر 2020 05:00 م

قطر تخرق اتفاق العسكريين الليبيين.. الدوحة توقع اتفاقا عسكريا مع وزير دفاع حكومة السراج.. "النمروش" يكرم الإرهابى حمد المرى في العاصمة القطرية.. وانتقادات ليبية لدور القطريين في دعم الإرهاب وانتهاك سيادة البلاد

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:28 م

تطرف تميم.. تفاصيل الدور المشبوه لمنظمات قطر الخيرية فى دعم جماعات الإرهاب ..فيديو

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة