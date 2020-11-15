قطر تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 207 حالات شفاء

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 215 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس المستجد، بينها 157 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و58 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج، وشفاء 207 حالات ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض إلى 132.784.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين بالمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.