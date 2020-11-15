اليوم السابع
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الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:47 م
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قتلى ومصابون فى قوات سوريا الديمقراطية بهجومين منفصلين بريفى الحسكة والرقة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:08 م
قتلى ومصابون فى قوات سوريا الديمقراطية بهجومين منفصلين بريفى الحسكة والرقة قوات سوريا الديمقراطية - أرشيفية
أ ش أ

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تعرضت سيارة عسكرية وحاجز لميليشيا (قسد) المدعومة أمريكيا لهجومين منفصلين في ريفي الحسكة الشرقي والرقة الغربي (شمال سوريا) ما أدى إلى وقوع عدد من مسلحيها بين قتيل وجريح.
وأفادت مصادر محلية نقلت عنها وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن "مسلحا من ميليشيا قسد أصيب برصاص مجهولين في مخيم الهول شرق الحسكة في حين انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية للميليشيا قرب قرية السلحبية غرب مدينة الرقة ما أدى إلى وقوع من فيها من المسلحين بين قتيل ومصاب".
وقتل أمس في هجمات منفصلة 4 مسلحين من ميليشيا (قسد) في محيط حقل الجبسة بمنطقة الشدادي جنوب الحسكة وفي محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.


سوريا الديمقراطية

قسد

الحسكة

الرقة

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