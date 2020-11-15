كشف الخبير الفلكي الكويتي عادل المرزوق، عن أن العالم يشهد حاليا تجمع ستة كواكب من المجموعة الشمسية فى أوقات مختلفة من الليل، في ظاهرة أشبه ما تكون بتحليق هذه الكواكب حول الشمس، وذلك في حدث نادر فريد يحدث من حين إلى آخر.
وأوضح المرزوق - في تصريح صحفي - أن كوكبي الزهرة وعطارد ساطعان، بما يمكن رؤيتهما حتى في الصباح، في حين يمكن رؤية الكواكب الأربعة الأخرى بسهولة، وهي المريخ، والمشتري، ونبتون، وزحل في الليل، لافتا إلى أن هذه الكواكب ستتفرق في نهاية الأسبوع المقبل.
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