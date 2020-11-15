وأوضح المرزوق - في تصريح صحفي - أن كوكبي الزهرة وعطارد ساطعان، بما يمكن رؤيتهما حتى في الصباح، في حين يمكن رؤية الكواكب الأربعة الأخرى بسهولة، وهي المريخ، والمشتري، ونبتون، وزحل في الليل، لافتا إلى أن هذه الكواكب ستتفرق في نهاية الأسبوع المقبل.