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فشل اجتماع مجلس شورى النهضة مع تزايد الانقسام داخل الحركة الإخوانية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:51 م
فشل اجتماع مجلس شورى النهضة مع تزايد الانقسام داخل الحركة الإخوانية الغنوشى
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، فشل اجتماع مجلس شورى حركة النهضة مع تزايد الانقسام داخل الحركة الإخوانية.

وأوضحت القناة، عبر الخبر العاجل لها، انسحاب ثلث أعضاء مجلس شورى النهضة من اجتماع لأول مرة بتاريخ الحركة .

وفى وقت سابق قال منذر قفراش، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولى لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، رئيس جبهة إنقاذ تونس، إن ما تشهده النهضة من صراعات وانشقاقات أخيرة لا يعلمها الرأي العام قد يؤدى بالحركة للفناء تاريخيا، فهذه المرة ستكون الضربة القاضية للنهضة من رئيسها و ليس من أعدائها.

وأوضح "قفراش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ما يحدث داخل حركة النهضة الإخوانية قائلا: "راشد الغنوشي كان مقررا له أن يغادر النهضة منذ المؤتمر السابق لكن ضغوطات خارجية وداخلية سلطت على أبناء الحركة حتى يجددوا للغنوشي لكن شريطة أن ينسحب في المؤتمر القادم وعدم ترشحه مجددا، والرغبة في التخلص من الغنوشي جاءت بعد أخطاء فادحة اتخذها بمفرده و كادت تقتل الحركة في عدة مناسبات".


حركه النهضه

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