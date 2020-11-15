اليوم السابع
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طفل أمريكي يفقد عائلته خلال 100 يوم بسبب فيروس كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:00 م
طفل أمريكي يفقد عائلته خلال 100 يوم بسبب فيروس كورونا الطفل مع والده ووالدته قبل وفاتهما بسبب فيروس كورونا
كتب آسر أحمد

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يواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مسيرته في حصد الأرواح، بعد ارتفاع مؤشرات الإصابة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة والتي تسببت في تفشي الفيروس بشكل كبير في عدة أماكن، ما أجبر بعض الدول على الإغلاق الكامل لها لمحاولة التصدي للفيروس.

وفي واقعة مأساوية جديدة، فقد طفل أمريكي من ولاية تكساس الأمريكية، والده ووالدته خلال 100 يوم فقط، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليتركوا خلفهم طفلا يبلغ من العمر أربعة سنوات بدون عائلته، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل صارم لمحاولة صد الموجة الثانية من الفيروس القاتل التي ما زالت تحصد أراوح الكثيرين يوميًا.

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وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن تفاصيل الواقعة التي حصدت أرواح عائلة وتركت طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات يدعي رايدن، حيث رحل والده أين صاحب الـ 33 عامًا، ووالدته جونزاليس صاحبة الـ 29 عامًا، في غضون أشهر قليلة بسبب إصابتهم بالمرض في سان أنطونيو.

رحلت والده الطفل التي كانت تعمل معلمة في الخامس من أكتوبر، وهو ما أدخل والده في حالة نفسية صعبة اصيب على اثرها بعدة امراض كان آخرها الإصابة بالفيروس القاتل الذي حصد روحه منذ أيام.

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وسرعان ما دشن عدد من الأمريكيين حساب على GoFundMe للطفل الصغير الذي أصبح يتيماً وهو يحتفل بعيد ميلاده الخامس هذا الشهر مع والدته التي قررت ترعاه بعد رحيل والدته.

وفي تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية عن جده الطفل، قالت روزي ساليناس: "إنه يفتقد والدته، هذا الصباح فقط أخبرني أنه يتمنى لو عاد والدته وأنه يريدها فقط."، مضيفه "لقد أخبرته للتو أنهم الآن ملائكة يراقبوننا ويحموننا.

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