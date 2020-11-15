ضبط 726 هارب من تنفيذ أحكام قضائية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.



تضمنت الجهود ضبط 726 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 176هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 35 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 348 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 163 محكوم عليهم في جنح المخالفات.



وضبط 4 أحكام جنايات وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.



وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية شملت ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية

كما تم تحرير نحو 381 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 51 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة.و التصالح الفوري فى 56 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 61 حالة عدم قبول التصالح كما أسفرت الحملة عن تحرير 105 مخالفة متنوعة

في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان أسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والاقراص المخدرة.