ضبط موظف بسوهاج مكن مواطن من انشاء صيدلية بعقار مخالف

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، حيث أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (فنى تنظيم بإحدى الوحدات المحلية- بمحافظة سوهاج) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز) بإصدار خطاب موجه من الوحدة المحلية جهة عمله إلى إحدى الجهات الحكومية بمحافظة سوهاج يفيد بأن العقار ملك الأخير غير محرر له محاضر مخالفات بناء وعدم صدور أى قرارات إزالة له على خلاف الحقيقة ، حيث تبين أن العقار مقام على أرض زراعية ومحرر له محضر مخالفة بناء وصادر له قرار إزاله ، مما مكنه من إستخراج رخصة لصيدلية بذات العقار ، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير ، وتأكد ذلك بسؤال (أحد موظفي الإدارة الزراعية، والمشرف على المنطقة الكائن بها العقار محل الواقعة ) ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.