ضبط شاب وراء إلقاء فتاة من الطابق السابع لعقار فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب وراء إلقاء فتاة من الطابق السابع لعقار سكنى في منطقة التجمع، وتم نقلها للمستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة نجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوجود متوفية بالتجمع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود جثة لفتاة في منتصف العشرينيات من العمر ومصابة بكسور في مختلف أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات دلت أن الفتاة، تحمل جنسية إحدى الدول العربية 27 سنة، وعلى علاقة عاطفية بشاب وكانت متواجدة معه في الشقة وقت وقوع الحادث ونشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها بإلقائها من الطابق السابع في حضور 3 من أصدقائه.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم ورجحت التحريات وجود حمل للفتاة بسبب انتفاخ بطنها وجارى توقيع الكشف الطبى عليها للتأكد من ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.